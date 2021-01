Deezer D è morto/ Addio all'infermiere Malik McGrath della nota serie "ER" (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’attore Dearon Thompson, altrimenti noto con il nome d’arte di Deezer D, è morto giovedì 7 gennaio all’età di 55 anni Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’attore Dearon Thompson, altrimenti noto con il nome d’arte diD, ègiovedì 7 gennaio all’età di 55 anni

