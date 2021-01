Daydreamer, tutte le rivali in amore di Sanem: da Polen a Ceyda (Di venerdì 8 gennaio 2021) Vediamo insieme tutte le donne che hanno cercato di allontanare Sanem da Can. Attenzione agli Spoiler sul finale della Soap! Leggi su comingsoon (Di venerdì 8 gennaio 2021) Vediamo insiemele donne che hanno cercato di allontanareda Can. Attenzione agli Spoiler sul finale della Soap!

CapezzutoF : RT @AngelaRiga: Credo non possa esserci buongiorno migliore di questo ballo ?? purtroppo potremmo vederlo solo giovedì... Ma le farfalle ne… - maryamghafghaz2 : RT @nigritha_: Tweet d'apprezzamento per Demet perché anche stavolta le batte tutte. Quanto sei bella, bambina ???? #DayDreamerPrimeTime #D… - GiudiceRosy : @Cris58_A Se consideriamo tutte quelle che hanno visto Che Dio Ci Aiuti per danneggiare DayDreamer e andata più che bene - Silvia284ever : RT @AngelaRiga: Credo non possa esserci buongiorno migliore di questo ballo ?? purtroppo potremmo vederlo solo giovedì... Ma le farfalle ne… - valejordiyaman : RT @Mirellacaporal1: Buongiorno e buona Epifania che tutte le feste si porta via ???????? Günaydin #CanYaman #DemetÖzdemir ?? Günaydin Buongio… -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer tutte Daydreamer, tutte le rivali in amore di Sanem: da Polen a Ceyda ComingSoon.it Ascolti tv 7 gennaio, boom di partenza per Che Dio ci aiuti 6: podcast

Ascolti tv 7 gennaio, boom di partenza per Che Dio ci aiuti 6: podcast. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!

Daydreamer, spoiler 14 gennaio: Emre chiederà a Leyla di rimanere amici

Le anticipazioni del 14 gennaio di Daydreamer informano che Can sarà molto geloso del rapporto tra Sanem e Yigit.

Ascolti tv 7 gennaio, boom di partenza per Che Dio ci aiuti 6: podcast. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!Le anticipazioni del 14 gennaio di Daydreamer informano che Can sarà molto geloso del rapporto tra Sanem e Yigit.