“Ci rivedremo presto…” La morte di Solange | tra tanti messaggi di addio ce n’è uno di cui tutti stanno parlando Inaspettato

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Unache ha sollevato una ventata di commozione quella di, il sensitivo scomparso ieri a 69 anni nella sua casa di Collesalvetti in provincia di Livorno. Unaancora più dolorosa per le modalità con cui è stata scoperta, dopo l’allarme degli amici che da giorni non avevano sue notizie. Sul posto erano arrivate una pattuglia dei vigili del fuoco e una della polizia: una volta aperta la porta, la tragica scoperta., all’anagrafe Paolo Bucinelli, aveva lavorato sia in Rai che in Mediaset. Aveva iniziato la sua carriera negli anni ’80 come sensitivo. Sempre negli stessi anni incide alcuni 45 giri come cantante, tra i quali ‘Ma che bandiera è questa qua’ e ‘Palline colorate’. Negli anni ’90 prende parte ai programmi ‘La sai l’ultima?’, ‘Casa per casa’ (su Rete 4, con Patrizia Rossetti) e ‘Buona ...