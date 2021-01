Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 gennaio 2021)DEL 7 GENNAIOORE 11.20 FT BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA APPIA PROVOCA CODE DA VIA LAURENTINA CODE ANCHE Più AVANTI SEMPRE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA TUSCOLANA E CASILINA PER AUTO IN AVARIA SULLA RAMPA DELL’USCITA PER LA VIA CASILINA SI RALLENTA SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTOURBE IN DIREZIONE CENTRO SULLA CASSIA PERMANGONO CODE A TRATTI TRA ISOLA FARNESE E TOBA DI NERONE IN DIREZIONE CENTRO CODE ANCHE SULLA REGIONALE NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL3VITERBO TRAFFICO RALLENTATO PER GUASTO TECNICO TRA VICO MARTINO E CAPRANICA CON ...