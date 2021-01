Udinese, De Paul: “Interessamento dell’Inter? Fa piacere, ma non dipende da me” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Rodrigo De Paul ha concesso un’intervista ai microfoni di Sky Sport, commentando l’interesse palesato dall’Inter nei suoi confronti. Di seguito le parole del centrocampista argentino, onorato degli apprezzamenti ricevuti da Antonio Conte: “Fa piacere ricevere apprezzamenti dai grandi allenatori, anche da Conte che conosciamo tutti. Io però sono il capitano dell’Udinese, la società e i compagni per me sono come una famiglia. So di essere un esempio e loro dipendono anche da me, poi quello che succede non dipende soltanto da me. Io sono concentrato sul campo, il mio procuratore pensa al resto. Mi occupo solo del calcio giocato“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 gennaio 2021) Rodrigo Deha concesso un’intervista ai microfoni di Sky Sport, commentando l’interesse palesato dall’Inter nei suoi confronti. Di seguito le parole del centrocampista argentino, onorato degli apprezzamenti ricevuti da Antonio Conte: “Faricevere apprezzamenti dai grandi allenatori, anche da Conte che conosciamo tutti. Io però sono il capitano dell’, la società e i compagni per me sono come una famiglia. So di essere un esempio e loro dipendono anche da me, poi quello che succede nonsoltanto da me. Io sono concentrato sul campo, il mio procuratore pensa al resto. Mi occupo solo del calcio giocato“. SportFace.

