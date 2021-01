Scuola | Lopalco | “Subito vaccini per gli operatori”

FrancescaTGI : RT @rep_bari: Covid, la proposta di Lopalco: 'Iniziamo la Fase 2 della vaccinazione dalla scuola' [Cenzio Di Zanni] [aggiornamento delle 13… - LecceSette : Covid e scuola, Lopalco: «A febbraio vaccino per tutti gli insegnanti» - leccenews24 : Vaccini, la proposta di Pieluigi Lopalco: “Iniziamo la fase 2 dalla scuola” - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: Lopalco: ''Iniziamo la fase 2 della campagna vaccinale dalla scuola'' - TGR Puglia - TgrRaiPuglia : Lopalco: ''Iniziamo la fase 2 della campagna vaccinale dalla scuola'' - TGR Puglia -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Lopalco

Conclusa la fase 1, che prevede la somministrazione del vaccino a sanitari e anziani, l'assessore alla sanità propone la vaccinazione per i docenti ...“Il tema scuole è estremamente sensibile perché impatta sulla vita di ogni famiglia, iniziamo a proteggere chi ci lavora come per gli operatori sanitari, se vogliamo garantire il mondo della scuola va ...