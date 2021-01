Rimpasto in Lombardia, Salvini: 'Moratti è una garanzia' (Di giovedì 7 gennaio 2021) 'Chi ha fatto il sindaco di Milano cinque anni può fare bene anche l'assessore'. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo alla trasmissione Aria Pulita su 7 Gold per parlare del ... Leggi su leggo (Di giovedì 7 gennaio 2021) 'Chi ha fatto il sindaco di Milano cinque anni può fare bene anche l'assessore'. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, intervenendo alla trasmissione Aria Pulita su 7 Gold per parlare del ...

