Omicidio Noviello, fuga Cirillo. Ruotolo: “Chiediamo ai ministri dell’Interno e Giustizia di intervenire” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCasal di Principe (Ce) – “Quali iniziative intendono adottare per assicurare alla Giustizia il latitante Francesco Cirillo, resosi irreperibile dopo la sentenza definitiva di condanna a 30 anni per l’Omicidio dell’imprenditore Domenico Noviello. E se nell’ipotesi si ravvisassero eventuali responsabilità quali provvedimenti pensano di adottare al riguardo?”. Lo chiede il senatore del Gruppo misto Sandro Ruotolo in una interrogazione urgente rivolta ai ministri dell’Interno e della Giustizia e sottoscritta dalle senatrici Loredana De Petris, Paola Nugnes e Valeria Valente. “La suprema Corte di Cassazione – Quinta sezione – il giorno 20 novembre 2020 ha confermato la condanna a 30 anni di carcere per Francesco ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCasal di Principe (Ce) – “Quali iniziative intendono adottare per assicurare allail latitante Francesco, resosi irreperibile dopo la sentenza definitiva di condanna a 30 anni per l’dell’imprenditore Domenico. E se nell’ipotesi si ravvisassero eventuali responsabilità quali provvedimenti pensano di adottare al riguardo?”. Lo chiede il senatore del Gruppo misto Sandroin una interrogazione urgente rivolta aie dellae sottoscritta dalle senatrici Loredana De Petris, Paola Nugnes e Valeria Valente. “La suprema Corte di Cassazione – Quinta sezione – il giorno 20 novembre 2020 ha confermato la condanna a 30 anni di carcere per Francesco ...

corrmezzogiorno : #Napoli Clan dei casalesi, condannato per delitto Noviello in fuga da 50 giorni - PupiaTv : Omicidio Noviello, il ras Cirillo in fuga dopo condanna: appello Comitato don Diana e sindaco Natale -… - francobus100 : Camorra, sparito il dandy dei Casalesi: ordinò l’omicidio di Noviello - larampait : #Camorra, omicidio #Noviello: #killer irreperibile dopo condanna a 30 anni -