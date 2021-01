NFL, playoff 2020-2021 – Bears-Saints (Di giovedì 7 gennaio 2021) Quella tra Chicago e New Orleans è la terza e ultima sfida, dei playoff, targata NFC. Il kickoff di Bears-Saints è alle 22:40, ora italiana, di domenica 10 e la sfida va in scena al Superdome di New Orleans. A sfidarsi sono la settima e la seconda classificata, nella graduatoria della NFC. Chicago, nonostante una stagione molto complicata e la sconfitta all’ultima settimana, passa il turno, superando Arizona nelle ultime battute della regular season. New Orleans, invece, si rivela seconda soltanto a Green Bay, all’interno della divisione. Chi avrà la meglio tra Bears e Saints? Sulla carta, la sfida sembrerebbe già scritta, ma in una gara dei playoff è bene non dare nulla per scontato. Le due squadre si sono già affrontate nel corso delle regular season, durante la Week 8. In ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 7 gennaio 2021) Quella tra Chicago e New Orleans è la terza e ultima sfida, dei, targata NFC. Il kickoff diè alle 22:40, ora italiana, di domenica 10 e la sfida va in scena al Superdome di New Orleans. A sfidarsi sono la settima e la seconda classificata, nella graduatoria della NFC. Chicago, nonostante una stagione molto complicata e la sconfitta all’ultima settimana, passa il turno, superando Arizona nelle ultime battute della regular season. New Orleans, invece, si rivela seconda soltanto a Green Bay, all’interno della divisione. Chi avrà la meglio tra? Sulla carta, la sfida sembrerebbe già scritta, ma in una gara deiè bene non dare nulla per scontato. Le due squadre si sono già affrontate nel corso delle regular season, durante la Week 8. In ...

