NASA, luce verde per SPHEREx: il telescopio che indagherà sul Big Bang (Di giovedì 7 gennaio 2021) Prosegue lo sviluppo del prossimo telescopio spaziale della NASA, lo Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer, o SPHEREx. La missione è ufficialmente entrata nella Fase C. L’agenzia ha infatti approvato i piani di progettazione preliminare per l’osservatorio e si può iniziare a lavorare sulla creazione di un progetto definitivo e dettagliato, nonché sulla costruzione dell’hardware e del software. L’obiettivo? Indagare e studiare la teoria del Big Bang e le origini delle galassie. La missione spaziale prevedrà l’utilizzo di un telescopio spaziale di 1,2 tonnellate e dalle dimensioni pari a quelle di una piccola automobile. Il lancio del telescopio è previsto per giugno 2024. SPHEREx utilizzerà strumenti in grado di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Prosegue lo sviluppo del prossimospaziale della, lo Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer, o. La missione è ufficialmente entrata nella Fase C. L’agenzia ha infatti approvato i piani di progettazione preliminare per l’osservatorio e si può iniziare a lavorare sulla creazione di un progetto definitivo e dettagliato, nonché sulla costruzione dell’hardware e del software. L’obiettivo? Indagare e studiare la teoria del Bige le origini delle galassie. La missione spaziale prevedrà l’utilizzo di unspaziale di 1,2 tonnellate e dalle dimensioni pari a quelle di una piccola automobile. Il lancio delè previsto per giugno 2024.utilizzerà strumenti in grado di ...

La missione satellitare Tess, condotta dalla NASA, ha rilevato questo nuovo esopianeta. TOI 700 d si troverebbe a 100 anni luce di distanza e sarebbe in una zona abitabile.

Tempo di telescopi: in attesa che parta il James Webb, è già tempo di approvazione per SPHEREx, telescopio spaziale che indagherà il Big Bang

La missione satellitare Tess, condotta dalla NASA, ha rilevato questo nuovo esopianeta. TOI 700 d si troverebbe a 100 anni luce di distanza e sarebbe in una zona abitabile.