Matteo, giovane promessa del calcio, muore a 18 anni in casa sua. Choc tra i compagni di squadra (Di giovedì 7 gennaio 2021) Matteo Bonomelli è stato trovato morto in casa sua a soli 18 anni . Il ragazzo, promessa del calcio milanese, è stato trovato senza vita nella sua casa a Boffalora Sopra Ticino, in provincia di Milano. Leggi su leggo (Di giovedì 7 gennaio 2021)Bonomelli è stato trovato morto insua a soli 18. Il ragazzo,delmilanese, è stato trovato senza vita nella suaa Boffalora Sopra Ticino, in provincia di Milano.

FabrizioCossu : @Elo9999 @LAROMA24 Pinci indaga. Dopo Poirot ecco il giovane Matteo. - Real_BillyA : @RealGilbert_ LO SO QUELLO, GIOVANE DENTRO COME DON MATTEO - il_giovane_papa : @lorenti_matteo Può essere una rivisitazione - lorenti_matteo : @il_giovane_papa Le tue carni hanno penetrato l'ano. (mi piaceva rivisitarla così) - matteo_focaccia : @Emmeemm_ dare via di marco ennesimo errore di sti pagliacci... avere kolarov e perisic e quel bollito di young ass… -