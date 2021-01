Lucida follia, il 21enne leccese non si è mai pentito del duplice omicidio (Di giovedì 7 gennaio 2021) La morte per gelosia, spiegata nella Lucida follia di Antonio De Marco il 21enne salentino. Antonio De Marco (Fonte foto: web)Era stata una storia che aveva fatto il giro del mondo in pochissimi secondo. Aveva ucciso il coinquilino e la sua fidanzata perché troppo felici, a spiegarlo era stato proprio Antonio De Marco nelle ore successive al suo arresto. Tutti gli addetti ai lavori sottolineavano in quelle ore la freddezza con cui il giovane infermiere aveva raccontato lo svolgersi dei fatti. Li ha uccisi con una ferocia assurda, 40 coltellate ciascuno e non si è pentito. Antonio De Marco, 21 anni, studente di scienze infermieristiche che si è trasformato in killer quando la sera del 21 settembre scorso ha ucciso Daniele De Santis ed Eleonora Manta, parla con gli psichiatri. E racconta il suo ... Leggi su chenews (Di giovedì 7 gennaio 2021) La morte per gelosia, spiegata nelladi Antonio De Marco ilsalentino. Antonio De Marco (Fonte foto: web)Era stata una storia che aveva fatto il giro del mondo in pochissimi secondo. Aveva ucciso il coinquilino e la sua fidanzata perché troppo felici, a spiegarlo era stato proprio Antonio De Marco nelle ore successive al suo arresto. Tutti gli addetti ai lavori sottolineavano in quelle ore la freddezza con cui il giovane infermiere aveva raccontato lo svolgersi dei fatti. Li ha uccisi con una ferocia assurda, 40 coltellate ciascuno e non si è. Antonio De Marco, 21 anni, studente di scienze infermieristiche che si è trasformato in killer quando la sera del 21 settembre scorso ha ucciso Daniele De Santis ed Eleonora Manta, parla con gli psichiatri. E racconta il suo ...

