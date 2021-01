La Rete Scuole Green chiede più fondi per la ventilazione forzata delle aule (Di giovedì 7 gennaio 2021) In una lettera indirizzata alla ministra Azzolina e ai presidenti di Regione, la Rete Scuole Green chiede di adottare misure urgenti per lo stanziamento di fondi per la ventilazione forzata delle aule scolastiche. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 7 gennaio 2021) In una lettera indirizzata alla ministra Azzolina e ai presidenti di Regione, ladi adottare misure urgenti per lo stanziamento diper lascolastiche. L'articolo .

RaCapodistria : La rete contro la chiusura delle scuole in #FVG - abfoundation : Esplorando il “Coding“ al Polo Scolastico “E. De Amicis“ di Muccia! ?? ABF con il progetto “Digital Labs” promuove… - Heraldoverona : La Rete degli #Studenti Medi di #Verona ha lanciato un video-appello e, insieme al comitato #RidateciLaScuola ha or… - azionebrescia : Andrea Occhi @camicius (Brescia in Azione): “Ben vengano i progetti a lungo termine per migliorare il sistema di re… - AliceLie17 : RT @viaggiamoasf: Disponibili i nuovi orari #asfautolinee (In vigore se le scuole riaprono). ORARI INVERNALI 2020/2021 validi dal 7 Gennai… -

Ultime Notizie dalla rete : Rete Scuole Toscana, neve sopra i 200 metri, ancora problemi alla rete elettrica. Pistoia, scuole chiuse La Repubblica Firenze.it VIDEO | Roma, studenti davanti al ministero: “Vogliamo certezze”

Speravano di poter tornare in classe, dopo due mesi di didattica a distanza, ma anche oggi gli studenti delle scuole superiori non hanno potuto frequentare ...

Scuola Cangemi: ultimati i lavori di adeguamento strutturale e sismico dell’edificio

Con la ripresa delle attività didattiche in presenza prevista per lunedì 11 gennaio, docenti e alunni delle classi 1 e 2 ...

Speravano di poter tornare in classe, dopo due mesi di didattica a distanza, ma anche oggi gli studenti delle scuole superiori non hanno potuto frequentare ...Con la ripresa delle attività didattiche in presenza prevista per lunedì 11 gennaio, docenti e alunni delle classi 1 e 2 ...