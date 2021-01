La Borsa di Pedullà, calciomercato: Quagliarella preferisce la Samp (Di giovedì 7 gennaio 2021) La domanda è: ma sarebbe davvero un premio alla carriera di Fabio Quagliarella, come sostiene Ranieri, andare alla Juve per fare panchina? Il mercato è strano, certe volte ti abbaglia con passaparola ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 7 gennaio 2021) La domanda è: ma sarebbe davvero un premio alla carriera di Fabio, come sostiene Ranieri, andare alla Juve per fare panchina? Il mercato è strano, certe volte ti abbaglia con passaparola ...

Gazzetta_it : #Quagliarella meglio il rinnovo con la #Sampdoria #Pellè, 6 mesi non bastano - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Fari sulle fasce: il #Napoli sogna #EmersonPalmieri, per la #Lazio colpo #Zinchenko? - La Borsa di Pedullà - Gazzetta_it : Fari sulle fasce: il #Napoli sogna #EmersonPalmieri, per la #Lazio colpo #Zinchenko? - La Borsa di Pedullà - Dalla_SerieA : La Borsa di Pedullà: ora Zaccagni fa gola a tanti - - Gazzetta_it : Ora #Zaccagni fa gola a tanti, Setti che fa? #Locatelli e #DePaul non si toccano (per ora) - La Borsa di Pedullà… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Pedullà Ecco perché Quagliarella preferisce la Samp alla Juve. Pellè, 6 mesi non bastano... La Gazzetta dello Sport