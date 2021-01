Igp Ue per la castagna di Roccamonfina, al via l’iter a Bruxelles (Di giovedì 7 gennaio 2021) di Nicola Rivieccio Il nuovo anno inizia con buoni e significativi auspici per la valorizzazione delle risorse del territorio campano. Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, terminata la fase istruttoria, ha disposto la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2021 della proposta di riconoscimento dell’Igp alla castagna di Roccamonfina con il relativo Disciplinare di produzione. Trascorsi 60 giorni per eventuali opposizioni l’iter per la registrazione passerà nelle mani della Commissione europea a Bruxelles per il completamento della procedura di riconoscimento. “Una nuova significativa tappa verso la valorizzazione e la piena affermazione sostenibile del grande valore Green del patrimonio delle risorse agroalimentari tipiche del territorio campano” afferma l’Assessore Regionale ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 gennaio 2021) di Nicola Rivieccio Il nuovo anno inizia con buoni e significativi auspici per la valorizzazione delle risorse del territorio campano. Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, terminata la fase istruttoria, ha disposto la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2021 della proposta di riconoscimento dell’Igp alladicon il relativo Disciplinare di produzione. Trascorsi 60 giorni per eventuali opposizioniper la registrazione passerà nelle mani della Commissione europea aper il completamento della procedura di riconoscimento. “Una nuova significativa tappa verso la valorizzazione e la piena affermazione sostenibile del grande valore Green del patrimonio delle risorse agroalimentari tipiche del territorio campano” afferma l’Assessore Regionale ...

di Nicola Rivieccio Il nuovo anno inizia con buoni e significativi auspici per la valorizzazione delle risorse del territorio campano. Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ter ...

La scelta deve tutelare la vocazione dei territori della Toscana, una regione al top per l'agricoltura green con 16 prodotti IGP, 16 DOP e 461 prodotti riconosciuti tradizionali dal Mipaaf, con un for ...

