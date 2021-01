GF Vip 5, l’intervista shock ad Ariadna Romero: “Pierpaolo mi ha lasciata per messaggio” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Mentre nella Casa del Grande Fratello Vip 5 Pierpaolo Pretelli fa discutere per la storia con Giulia Salemi, con la quale l’ex Velino di Striscia la Notizia sta dando sfogo a tutta la passione repressa in questi tre mesi con Elisabetta Gregoraci, la sua ex compagna Ariadna Romero, con la quale ha avuto suo figlio Leonardo. Ha rivelato alcuni retroscena inediti della loro loro storia d’amore durata qualche anno. E si tratta di retroscena che di certo non sono lusinghieri per Pierpaolo. Ariadna Romero svela i retroscena della storia con Pierpaolo Pretelli Dopo aver premesso che lei e Pierpaolo hanno avuto una storia d’amore bellissima e un bimbo, Leonardo, che amano alla follia, la modella cubana Ariadna Romero ha ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 7 gennaio 2021) Mentre nella Casa del Grande Fratello Vip 5Pretelli fa discutere per la storia con Giulia Salemi, con la quale l’ex Velino di Striscia la Notizia sta dando sfogo a tutta la passione repressa in questi tre mesi con Elisabetta Gregoraci, la sua ex compagna, con la quale ha avuto suo figlio Leonardo. Ha rivelato alcuni retroscena inediti della loro loro storia d’amore durata qualche anno. E si tratta di retroscena che di certo non sono lusinghieri persvela i retroscena della storia conPretelli Dopo aver premesso che lei ehanno avuto una storia d’amore bellissima e un bimbo, Leonardo, che amano alla follia, la modella cubanaha ...

