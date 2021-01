Facebook si prepara a lanciare i suoi "smart" Ray-Ban sul mercato

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Il team che si occupa dei progetto in realtà aumentata di, ilReality Labs, ha annunciato che i lavori sui primi modelli "" di Ray-Ban sono a buon punto, e arriveranno presto nei negozi. Il primo annuncio in proposito era arrivato a settembre, senza tuttavia dare specifiche effettive su modelli, potenzialità e costi, ma con una data d'uscita prevista nel corso del 2021. Quello che probabilmente è solo il primo passo verso un nuovo brand di wearables improntati alla realtà aumentata è stato progettato e realizzato dain collaborazione con EssilorLuxottica, brand leader del settore. Probabilmente l'obiettivo è avere le attuali funzioni tipiche di unowatch, ma visibili direttamente sulle lenti degli occhiali. Leggi altro...

Il team che si occupa dei progetto in realtà aumentata di Facebook, il Facebook Reality Labs, ha annunciato che i lavori sui primi modelli "smart" di Ray-Ban sono a buon punto, e arriveranno presto ...