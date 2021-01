È online il video ufficiale di “Save Your Tears”, il nuovo singolo di The Weeknd (Di giovedì 7 gennaio 2021) È online il video ufficiale di “Save Your Tears”, il nuovo singolo di The Weeknd. Diretto da Cliqua, il video, che vede una critica ai Grammy, ha già raggiunto in meno di 24 ore oltre 4 milioni di views. Guarda “Save Your Tears”: https://www.youtube.com/watch?v=XXYlFuWEuKI Il brano, già Top 5 in radio, è il terzo singolo estratto da “After Hours”, album certificato disco d’oro tra i più apprezzati da pubblico e critica del 2020 che nel corso dell’anno ha battuto ogni record. Il disco ha conquistato il titolo di album R&B più riprodotto in streaming al suo debutto, e ha ottenuto il primato di album R&B più ascoltato in streaming di tutto ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 7 gennaio 2021) Èildi “”, ildi The. Diretto da Cliqua, il, che vede una critica ai Grammy, ha già raggiunto in meno di 24 ore oltre 4 milioni di views. Guarda “”: https://www.youtube.com/watch?v=XXYlFuWEuKI Il brano, già Top 5 in radio, è il terzoestratto da “After Hours”, album certificato disco d’oro tra i più apprezzati da pubblico e critica del 2020 che nel corso dell’anno ha battuto ogni record. Il disco ha conquistato il titolo di album R&B più riprodotto in streaming al suo debutto, e ha ottenuto il primato di album R&B più ascoltato in streaming di tutto ...

