Caro Gattuso, dire che le sconfitte sono in fotocopia è un’ammissione di colpa grave (Di giovedì 7 gennaio 2021) Caro Napolista, spero che tu mi dia la possibilità di dire due cose a “Gennarino la sciagura”. Quando ricorri ai numeri significa che stai raschiando il fondo del barile, perché i numeri te li posso rivoltare contro. Cominciamo a mettere in chiaro cosa significa tiro in porta: per essere tale, il pallone deve viaggiare ad almeno 15 metri al secondo. Non considero tali solo le cannonate di CR7, ma che almeno il pallone superi il limite di velocità imposto alle auto nei centri urbani. Per intenderci, i tiri a due all’ora del capitano vanno derubricati ad appoggi al portiere avversario, non possono essere sbandierati come occasioni mancate. Di buono c’è che almeno hai capito una cosa che ho scritto tempo addietro: le sconfitte sono tutte in fotocopia. Questa è una ammissione di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 gennaio 2021)Napolista, spero che tu mi dia la possibilità didue cose a “Gennarino la sciagura”. Quando ricorri ai numeri significa che stai raschiando il fondo del barile, perché i numeri te li posso rivoltare contro. Cominciamo a mettere in chiaro cosa significa tiro in porta: per essere tale, il pallone deve viaggiare ad almeno 15 metri al secondo. Non considero tali solo le cannonate di CR7, ma che almeno il pallone superi il limite di velocità imposto alle auto nei centri urbani. Per intenderci, i tiri a due all’ora del capitano vanno derubricati ad appoggi al portiere avversario, non posessere sbandierati come occasioni mancate. Di buono c’è che almeno hai capito una cosa che ho scritto tempo addietro: letutte in. Questa è una ammissione di ...

Il Napoli è destinato a non migliorare mai la propria condizione. Quasi forte, quasi vincente, quasi modello. Un quasi reiterato all’infinito ...

EDITORIALE. Napoli, continua il vizietto di regalare le partite all’avversario

Ci risiamo, ancora una volta il Napoli di Gattuso fa harakiri, in casa, regalando il successo all’avversario di turno. Come accaduto precedentemente con l’Az, il Sassuolo, il Milan, gli azzurri hanno ...

Il Napoli è destinato a non migliorare mai la propria condizione. Quasi forte, quasi vincente, quasi modello. Un quasi reiterato all'infinito ...