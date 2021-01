“Bridgerton”, chi è l’attore protagonista Regé Jean Page (Di giovedì 7 gennaio 2021) È nato a Londra e ha 30 anni l’attore del momento è lui Regé Jean Page, nato a Londra e reso celebre dalla serie tv Netflix, prodotta da Shonda Rhimes, “Bridgerton” diventata da poco tra le serie tv più viste di sempre. Nel tv show, ambientato in un Regno Unito di altri tempi è l’affascinante e tenebroso Simon, Duca di Hastings. Leggi anche: “Bridgerton”: la voce narrante è quella di Julie Andrews Molta della fama della serie tv nasce proprio per lui, grazie al suo sguardo magnetico e alla sua bellezza. l’attore ha 30 anni è nato a Londra da padre inglese e madre dello Zimbaww. Ha studiato e si è diplomato alla Drama Centre London della Saint Martins e prima di approdare alla seri tv ha lavorato a teatro. Nel 2015 ha debuttato nella serie tv BBC “Waterloo Road” ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 7 gennaio 2021) È nato a Londra e ha 30 annidel momento è lui, nato a Londra e reso celebre dalla serie tv Netflix, prodotta da Shonda Rhimes, “” diventata da poco tra le serie tv più viste di sempre. Nel tv show, ambientato in un Regno Unito di altri tempi è l’affascinante e tenebroso Simon, Duca di Hastings. Leggi anche: “”: la voce narrante è quella di Julie Andrews Molta della fama della serie tv nasce proprio per lui, grazie al suo sguardo magnetico e alla sua bellezza.ha 30 anni è nato a Londra da padre inglese e madre dello Zimbaww. Ha studiato e si è diplomato alla Drama Centre London della Saint Martins e prima di approdare alla seri tv ha lavorato a teatro. Nel 2015 ha debuttato nella serie tv BBC “Waterloo Road” ...

