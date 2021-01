Bitcoin, i tanti pregi e difetti della criptovaluta (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Bitcoin, la criptovaluta più conosciuta al mondo, ha appena compiuto 12 anni e il suo valore complessivo continua a crescere senza sosta. Neppure la pandemia, che ha provocato gravi danni all’economia globale, è riuscita ad indebolire il Bitcoin. La criptovaluta, proprio nell’anno del covid e come ricordato da Qui Finanza, ha quadruplicato il proprio InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il, lapiù conosciuta al mondo, ha appena compiuto 12 anni e il suo valore complessivo continua a crescere senza sosta. Neppure la pandemia, che ha provocato gravi danni all’economia globale, è riuscita ad indebolire il. La, proprio nell’anno del covid e come ricordato da Qui Finanza, ha quadruplicato il proprio InsideOver.

CyberAlchemistZ : Tanti auguri #BITCOIN! - Tweo94 : RT @koinsquareNews: Oggi #Bitcoin compie 12 anni! ???? Per festeggiare questo evento e l'ATH, alle 17:30 saremo live con tanti ospiti a sorpr… - DavideVasco85 : TANTI AUGURI #Bitcoin siamo a 12 anni - davecl18 : RT @koinsquareNews: Oggi #Bitcoin compie 12 anni! ???? Per festeggiare questo evento e l'ATH, alle 17:30 saremo live con tanti ospiti a sorpr… - DomutaCristian : RT @koinsquareNews: Oggi #Bitcoin compie 12 anni! ???? Per festeggiare questo evento e l'ATH, alle 17:30 saremo live con tanti ospiti a sorpr… -