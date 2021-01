Barbara D’Urso diventa pugile, la foto durante gli allenamenti. Ma i fan notano un dettaglio: «Non è possibile…» (Di giovedì 7 gennaio 2021) . La conduttrice di Pomeriggio 5 ha trascorso le vacanze natalizie in una località marittima italiana. Tanti gli scatti in riva al mare, perfino con la pioggia. Oggi, però, Barbara D’Urso ha sorpreso i fan con un’immagine inedita. Sul suo profilo Instagram, ha condiviso una foto in cui è ritratta durante un allenamento di pugilato in giardino, con tanto di guantoni. Immediati i complimenti dei fan: «Sei bellissima». Ma alcuni utenti notano un dettaglio: «Non puoi indossare gli occhiali se fai box». E ancora: «È pericoloso». In ogni caso, lo scatto di Barbara D’Urso pugile fa il giro del web. Boom di like. Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 7 gennaio 2021) . La conduttrice di Pomeriggio 5 ha trascorso le vacanze natalizie in una località marittima italiana. Tanti gli scatti in riva al mare, perfino con la pioggia. Oggi, però,ha sorpreso i fan con un’immagine inedita. Sul suo profilo Instagram, ha condiviso unain cui è ritrattaun allenamento di pugilato in giardino, con tanto di guantoni. Immediati i complimenti dei fan: «Sei bellissima». Ma alcuni utentiun: «Non puoi indossare gli occhiali se fai box». E ancora: «È pericoloso». In ogni caso, lo scatto difa il giro del web. Boom di like.

CittadinaJ : RT @Tremenoventi: Stasera da Barbara D’urso la verità su quello che è successo in America, ne parliamo con Daniele Interrante, il parrucchi… - Luomosbagliato : RT @Tremenoventi: Stasera da Barbara D’urso la verità su quello che è successo in America, ne parliamo con Daniele Interrante, il parrucchi… - marcolcars : RT @Tremenoventi: Stasera da Barbara D’urso la verità su quello che è successo in America, ne parliamo con Daniele Interrante, il parrucchi… - ClaudioBollenti : RT @Tremenoventi: Stasera da Barbara D’urso la verità su quello che è successo in America, ne parliamo con Daniele Interrante, il parrucchi… - Cate83236905 : RT @Tremenoventi: Stasera da Barbara D’urso la verità su quello che è successo in America, ne parliamo con Daniele Interrante, il parrucchi… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Valeria Fabrizi in lacrime a Live non è la D'Urso: «Ho subito un furto da 200.000 euro, mi resta la fede» Il Messaggero