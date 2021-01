Aurelio | sei sicuro?

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Sei? Queste furono le ultime parole che Carlo Ancelotti rivolse al presidenteDe Laurentiis nel dicembre 2019, prima che il suo esonero fosse formalizzato. Il Napoli veniva dalla brutta (e mai chiarita) storia dell’ammutinamento, da risultati non esaltanti in campionato e da una qualificazione tutt’altro che scontata in Champions League. Quelle parole, a distanza di oltre un anno e all’indomani di una orribile sconfitta casalinga contro lo Spezia (in casa, dopo essere andati in vantaggio, in superiorità numerica), risuonano ancora nella stanza dove il divorzio si consumò e abbiamo il dubbio che De Laurentiis non diede loro il giusto peso. Che voleva dire, esattamente Ancelotti? Voleva chiedergli, con tutta probabilità, se il presidente avesse capito bene cosa stesse facendo. Se davvero pensava che mandandolo via e prendendo un allenatore ...