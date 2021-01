Auguri Davide: oggi Astori avrebbe compiuto 34 anni (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’ex difensore e capitano della Fiorentina, morto il 4 marzo 2018 nella sua stanza di albergo a Udine la sera prima della partita, avrebbe compiuto oggi 34 anni. Gli Auguri sono arrivati da moltissimi tifosi così come dal Cagliari e dalla Fiorentina con post sui social. Foto: Twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’ex difensore e capitano della Fiorentina, morto il 4 marzo 2018 nella sua stanza di albergo a Udine la sera prima della partita,34. Glisono arrivati da moltissimi tifosi così come dal Cagliari e dalla Fiorentina con post sui social. Foto: Twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Eurosport_IT : Oggi sarebbe stato il 34° compleanno di Davide Astori, scomparso il 4 marzo 2018. Auguri, ovunque tu sia... ????????… - DarioNardella : Per sempre Davide. Auguri capitano, Firenze non ti dimenticherà mai. #DA13 - Noovyis : (Auguri Davide: oggi Astori avrebbe compiuto 34 anni) Playhitmusic - - ivomirko : RT @Eurosport_IT: Oggi sarebbe stato il 34° compleanno di Davide Astori, scomparso il 4 marzo 2018. Auguri, ovunque tu sia... ???????? #DA13… - PavAradis : Oggi sarebbero stati 34 Auguri Davide, manchi molto a tutti però li difendi da là come difendevi la maglia che indossavi #Astori ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Auguri Davide Auguri Davide: oggi Astori avrebbe compiuto 34 anni alfredopedulla.com Davide Oldani: «Giuse le chiusure. La salute viene prima di tutto»

Davide Oldani, da quest'anno bistellato Michelin, è pronto a ripartire con tutta la brigata di cucina confermata. Il suo desiderio è vedere un po' d'azzurro oltre a giallo, arancione e rosso ...

MotoGP, Suzuki: Rins e Mir salutano Davide Brivio

Il maiorchino e il catalano hanno dedicato un post sui rispettivi profili social per dare l’addio al team manager brianzolo che li ha voluti fortemente nella sua squadra e con cui è nato un ottimo rap ...

Davide Oldani, da quest'anno bistellato Michelin, è pronto a ripartire con tutta la brigata di cucina confermata. Il suo desiderio è vedere un po' d'azzurro oltre a giallo, arancione e rosso ...Il maiorchino e il catalano hanno dedicato un post sui rispettivi profili social per dare l’addio al team manager brianzolo che li ha voluti fortemente nella sua squadra e con cui è nato un ottimo rap ...