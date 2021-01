Antonella Elia cacciata dal Grande Fratello Vip? “Fuorionda inaccettabile” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Antonella Elia dovrà dire addio al Grande Fratello Vip 2020? In molti pensano verrà cacciata dal reality: le ipotesi sul suo futuro. Antonella Elia dovrà dire addio al ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip 2020 dopo quello che è successo con Samantha De Grenet nell’ultima puntata andata in onda? L’indiscrezione bomba la riporta piudonna Leggi su youmovies (Di giovedì 7 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.dovrà dire addio al2020? In molti pensano verràdal reality: le ipotesi sul suo futuro.dovrà dire addio al ruolo di opinionista del2020 dopo quello che è successo con Samantha De Grenet nell’ultima puntata andata in onda? L’indiscrezione bomba la riporta piudonna

Vallyna6 : @GrandeFratello Antonella Elia, non può fare l'opinionista - Fra_tWittA : Lo dico perché la Elia è una di quelle persone che su questi argomenti è la più comprensiva e sensibile,ci saranno… - Fra_tWittA : Ragazzi io pensandoci credo che sul confronto Antonella Elia vs SDG Antonella abbia usato le stesse offese che Sama… - anticipazionitv : #gfvip ?? Mediaset ha rinviato la nuova puntata per l'opinionista?! Ecco cosa è emerso ???? - bavbieturico : Se dite che Stefania è una provocatrice, allora non avete visto il GF con Antonella Elia #tzvip #sovip -