Vaccino Moderna | Sileri | “Ora serve una strategia unica per l’Ue”

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Poco fa, l’Ema ha dato l’ok alla commercializzazione delanti Covid di. Le parole dia riguardo Buonissime notizie per ciò che riguarda ilanti Covid: dopo Pfizer/BioNTech, ancheha ricevuto il via libera da parte dell’Agenzia europea del farmaco e potrà quindi partire con la commercializzazione. Un altro punto L'articolo proviene da Inews.it.

lorepregliasco : L'EMA ha approvato il vaccino Moderna. - RobertoBurioni : La Befana ci ha fatto il regalo: autorizzato dall'EMA anche il vaccino Moderna contro COVID-19. Un'altra arma effic… - robersperanza : L’agenzia europea del farmaco ha appena approvato il vaccino covid Moderna. La sfida è ancora dura, ma quello di og… - ilfrenk : La Befana vien di notte col vaccino di Moderna #COVID19 - QPeriscopica : RT @RobertoBurioni: La Befana ci ha fatto il regalo: autorizzato dall'EMA anche il vaccino Moderna contro COVID-19. Un'altra arma efficace… -

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – L’Agenzia Europea del Farmaco (Ema) ha dato il via libera al vaccino di Moderna contro il Covid-19. Si tratta del secondo che l’Ema ha autorizzato, dopo quello ...Piazza Affari accelera insieme agli altri listini europei, in scia alla notizia dell’approvazione del vaccino anti-Covid di Moderna da parte dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA). Dopo ...