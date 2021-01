Usa, Trump ai suoi sostenitori: “Elezioni rubate, ma ora dovete andare a casa” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) “Abbiamo avuto Elezioni rubate, ma dovete andare a casa ora”. Queste le dichiarazioni del presidente Donald Trump che tramite un video pubblicato sul proprio account Twitter ha voluto mandare un messaggio ai suoi sostenitori che hanno assaltato la sede del Congresso per protestare in merito alle Elezioni che hanno visto la vittoria di Joe Biden. “Andate a casa, vi voglio bene, siete speciali“, ha aggiunto Trump. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 gennaio 2021) “Abbiamo avuto, maora”. Queste le dichiarazioni del presidente Donaldche tramite un video pubblicato sul proprio account Twitter ha voluto mun messaggio aiche hanno assaltato la sede del Congresso per protestare in merito alleche hanno visto la vittoria di Joe Biden. “Andate a, vi voglio bene, siete speciali“, ha aggiunto. SportFace.

lauraboldrini : Terrificante ciò che sta accadendo negli #USA, dove il #Congresso è stato assaltato dai sostenitori di #Trump per i… - amnestyitalia : #USA Da quando, dopo 17 anni, sono riprese lo scorso luglio le esecuzioni federali negli Stati Uniti, l’amministraz… - Agenzia_Ansa : La polizia ha estratto le armi dentro Capitol Hill, il Congresso Usa, per proteggere i parlamentari. Un manifesta… - g_m_petromilli : RT @gadlernertweet: #Trump si conferma essere il criminale fomentatore di una destra golpista, fino a dare l'assalto al Congresso degli Usa… - Globe1078 : Trump incendia gli Usa. Assalto a Capitol Hill, armi in aula. Sospesa la proclamazione nuovo presidente. Biden: «Mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Trump I trumpiani assediano il Congresso nel giorno della vittoria democratica, coprifuoco a Washington Il Sole 24 ORE Assalto alla democrazia, America nel caos

Naturalmente Trump ha rifiutato anche la sconfitta in Georgia ... È la prima volta che capita, nel quarto di millennio della storia Usa. Ed è gravissimo, perché approfondisce il fossato fra le due ...

Irruzione nel Congresso dei sostenitori di Trump. Caos a Whasington

Donald Trump ha ordinato il dispiegamento della Guardia Nazionale al Congresso. Lo comunica la Casa Bianca. La polizia ha chiesto ai membri del Congresso di tenere pronte le mascherine anti-gas per ...

Naturalmente Trump ha rifiutato anche la sconfitta in Georgia ... È la prima volta che capita, nel quarto di millennio della storia Usa. Ed è gravissimo, perché approfondisce il fossato fra le due ...Donald Trump ha ordinato il dispiegamento della Guardia Nazionale al Congresso. Lo comunica la Casa Bianca. La polizia ha chiesto ai membri del Congresso di tenere pronte le mascherine anti-gas per ...