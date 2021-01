Ufficiale: Cristian Riggio è un nuovo calciatore del Monopoli (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il Monopoli comunica di aver acquisito dal Catanzaro, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021 con obbligo di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristian Riggio. Il difensore, classe ’96, nella giornata di ieri si è sottoposto al tampone anti Covid-19 insieme al Gruppo Squadra e questa mattina svolgerà il primo allenamento in biancoverde. Indosserà la maglia numero 34. Foto: Logo Monopoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ilcomunica di aver acquisito dal Catanzaro, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021 con obbligo di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del. Il difensore, classe ’96, nella giornata di ieri si è sottoposto al tampone anti Covid-19 insieme al Gruppo Squadra e questa mattina svolgerà il primo allenamento in biancoverde. Indosserà la maglia numero 34. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

PinkRose158 : Favorited '#IRF2020 Gianni Parrini Apertura ufficiale Illogic Radio Festival 2020/21' - realsvado : Just favorited '#IRF2020 Gianni Parrini Apertura ufficiale Illogic...' by Cristian Rubino on Mixcloud -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Cristian Calciomercato Serie C e Serie D: tutte le news di oggi | LIVE GianlucaDiMarzio.com UFFICIALE - Monopoli, dal Catanzaro arriva Riggio in prestito

La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito dall’US Catanzaro 1929, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021 con obbligo di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del ...

Serie C, le ufficialità di oggi: Monopoli, dal Catanzaro arriva Riggio

Alla mezzanotte del 4 gennaio è ufficialmente scattata la finestra di calciomercato di riparazione, che terminerà il prossimo 1 febbraio..

La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito dall’US Catanzaro 1929, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021 con obbligo di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del ...Alla mezzanotte del 4 gennaio è ufficialmente scattata la finestra di calciomercato di riparazione, che terminerà il prossimo 1 febbraio..