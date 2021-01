Trump non concede ancora la vittoria. E se la prende con i repubblicani (Di mercoledì 6 gennaio 2021) “E’ stata un’elezione rubata, non concederemo mai la vittoria”. Così Donald Trump arringa i sostenitori a Washington per protestare contro l’elezione di Joe Biden alla presidenza. “Non ci arrenderemo mai”, avverte “The Donald”, mentre la folla sterminata intona “Stop the steal”. Ma il presidente in carica per altre due settimane ce l’ha soprattutto con il suo partito, che a suo dire non l’ha supportato nella battaglia contro i “presunti” brogli. nel suo comizio ha attaccato come “deboli” i repubblicani che al Congresso intendono certificare la vittoria di Joe Biden. Poi, all’insegna dello strappo con il Grand Old Party preannunciato dal figlio Donald Junior, sollecita a fare la conta dei deboli. “Se non combattono - avverte - vi faremo sapere chi sono”. E ancora una volta ha chiesto ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 gennaio 2021) “E’ stata un’elezione rubata, nonremo mai la”. Così Donaldarringa i sostenitori a Washington per protestare contro l’elezione di Joe Biden alla presidenza. “Non ci arrenderemo mai”, avverte “The Donald”, mentre la folla sterminata intona “Stop the steal”. Ma il presidente in carica per altre due settimane ce l’ha soprattutto con il suo partito, che a suo dire non l’ha supportato nella battaglia contro i “presunti” brogli. nel suo comizio ha attaccato come “deboli” iche al Congresso intendono certificare ladi Joe Biden. Poi, all’insegna dello strappo con il Grand Old Party preannunciato dal figlio Donald Junior, sollecita a fare la conta dei deboli. “Se non combattono - avverte - vi faremo sapere chi sono”. Euna volta ha chiesto ...

