Stefano de Martino e la fine del matrimonio con Belen | “Non è un fallimento”

Era da tempo che Stefano de Martino non parlava sui giornali della sua vita privata. Questa settimana lo ha fatto per la rivista Chi. Passati diversi mesi dalla tempesta estiva che lo ha travolto, il conduttore torna a parlare della fine della sua storia d'amore con Belen Rodriguez. Ci hanno provato anche una seconda volta ma a quanto pare, è proprio vero il detto che le minestre riscaldate non sono poi così buone. Il tentativo di darsi una seconda possibilità, per Belen e Stefano non ha funzionato. Ma oggi l'ex ballerino di Amici non ha intenzione di parlare di un fallimento. Non ha funzionato, ma questo non significa che ci sia stato appunto, un fallimento. Oggi Belen ha un nuovo compagno, un uomo del quale si dice innamorata e con ...

