Samp-Inter 2-1: gli ex Candreva e Keita sgambettano Conte. Tutte le partite (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Cercava la nona vittoria di fila l’Inter, ma trova la sconfitta in casa della Sampdoria: 2-1 per la squadra di Ranieri. Il Milan, al posticipo con la Juventus, resta comunque in testa. Si avvicina la Roma, terza, che passeggia a Crotone. Bene anche il Sassuolo e l’Atalanta. Torna al successo la Lazio, a spese della Fiorentina. Pareggi in Bologna-Udinese e Torino-Verona. Questi i responsi delle partite delle ore 15 della 16ma giornata di serie A, tutta nel giorno dell’Epifania. Inter ferma a 36 punti, uno in meno del Milan. Roma a 33, Sassuolo a 29, Atalanta e Napoli 28. Con la Juve a 27, risale la Lazio a quota 25. Verona a 24, Samp 20, Bologna 17, Udinese 16, Fiorentina 15, il Torino aggancia il Parma a quota 12, Spezia e Genoa 11, Crotone 9. Sampdoria-Inter 2-1 Dopo ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Cercava la nona vittoria di fila l’, ma trova la sconfitta in casa delladoria: 2-1 per la squadra di Ranieri. Il Milan, al posticipo con la Juventus, resta comunque in testa. Si avvicina la Roma, terza, che passeggia a Crotone. Bene anche il Sassuolo e l’Atalanta. Torna al successo la Lazio, a spese della Fiorentina. Pareggi in Bologna-Udinese e Torino-Verona. Questi i responsi delledelle ore 15 della 16ma giornata di serie A, tutta nel giorno dell’Epifania.ferma a 36 punti, uno in meno del Milan. Roma a 33, Sassuolo a 29, Atalanta e Napoli 28. Con la Juve a 27, risale la Lazio a quota 25. Verona a 24,20, Bologna 17, Udinese 16, Fiorentina 15, il Torino aggancia il Parma a quota 12, Spezia e Genoa 11, Crotone 9.doria-2-1 Dopo ...

