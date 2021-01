NFL, playoff 2020-2021 – Rams-Seahawks (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Rams e Seahawks tornano a sfidarsi per la terza volta in questa stagione. Il match tra Los Angeles e Seattle va in scena sabato 9 gennaio, alle 22:40 ora italiana, al Century Link Field. La squadra allenata da Pete Carroll arriva alla post season come la terza forza della NFC, alle spalle di Green Bay Packers e New Orleans Saints. Tre posizioni più in basso, ci sono i ragazzi di Sean McVay, tornati ai playoff a due stagioni di distanza dall’ultimo approdo alla fase a eliminazione diretta. Cosa aspettarsi da Rams-Seahawks? La prima partita di NFC mette l’una contro l’altra le due rivali di NFC West approdate ai playoff. Nel corso della regular season, Rams e Sehawks si sono scontrate per due volte. In Week 10, ha avuto la meglio Los Angeles, che ha vinto in casa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 6 gennaio 2021)tornano a sfidarsi per la terza volta in questa stagione. Il match tra Los Angeles e Seattle va in scena sabato 9 gennaio, alle 22:40 ora italiana, al Century Link Field. La squadra allenata da Pete Carroll arriva alla post season come la terza forza della NFC, alle spalle di Green Bay Packers e New Orleans Saints. Tre posizioni più in basso, ci sono i ragazzi di Sean McVay, tornati aia due stagioni di distanza dall’ultimo approdo alla fase a eliminazione diretta. Cosa aspettarsi da? La prima partita di NFC mette l’una contro l’altra le due rivali di NFC West approdate ai. Nel corso della regular season,e Sehawks si sono scontrate per due volte. In Week 10, ha avuto la meglio Los Angeles, che ha vinto in casa ...

Matteo_NFL : RT @matgand77: Il mese più bello dello sport USA sta per cominciare: tutte le gare dei playoff NFL in diretta su @DAZN_IT. Si parte con il… - rprat75 : Playoff #NFL distanti solo 4 giorni. Ne ho parlato con i ragazzi di Touchdown Magazine... - MarcoBeachum : RT @matgand77: Il mese più bello dello sport USA sta per cominciare: tutte le gare dei playoff NFL in diretta su @DAZN_IT. Si parte con il… - AndyMichaelbed : RT @matgand77: Il mese più bello dello sport USA sta per cominciare: tutte le gare dei playoff NFL in diretta su @DAZN_IT. Si parte con il… - vignavalerio : RT @matgand77: Il mese più bello dello sport USA sta per cominciare: tutte le gare dei playoff NFL in diretta su @DAZN_IT. Si parte con il… -

Ultime Notizie dalla rete : NFL playoff Colts Bills - NFL, playoff 2020-2021 Periodico Daily - Notizie NFL, playoff 2020-2021 – Rams-Seahawks

PeriodicoDaily Sport NFL, playoff 2020-2021 - Rams-Seahawks Rams e Seahawks tornano a sfidarsi per la terza volta in questa stagione.

Un coach che batte il tumore e un quarterback miracolato: così Washington vola ai playoff

Un piccolo “record” Washington se lo è portato a casa. Con 7 vittorie e 9 sconfitte è la peggior squadra a qualificarsi per i playoff da quando la NFL ne ha modificato ...

PeriodicoDaily Sport NFL, playoff 2020-2021 - Rams-Seahawks Rams e Seahawks tornano a sfidarsi per la terza volta in questa stagione.Un piccolo “record” Washington se lo è portato a casa. Con 7 vittorie e 9 sconfitte è la peggior squadra a qualificarsi per i playoff da quando la NFL ne ha modificato ...