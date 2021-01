Meteo con badilate, anzi metri di neve (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Centro Nord, metri di neve in montagnaPer chi ama l’Inverno, quindi freddo e neve, è un periodo senz’altro coinvolgente. Diciamo pure emozionante, perché da Natale in poi le occasioni di veder nevicare si sono moltiplicate. Il quadro Meteo climatico è diventato invernale, c’è poco da dire, che poi su alcune regioni abbia fatto più freddo e che su altre abbia nevicato di più, lo sappiamo. L’Italia si allunga sui meridiani ed è circondata dal mare, indi per cui morfologia e orografia creano tutta una serie di micro-climi che rendono il nostro Paese unico nel suo genere. Chi nutriva dubbi sulla bontà dell’Inverno dovrà ricredersi. L’atmosfera prometteva battaglia e così è stato, prometteva freddo a partire da Natale e così è stato. Ora promette altro freddo, altre nevicate, altre situazioni invernali. ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Centro Nord,diin montagnaPer chi ama l’Inverno, quindi freddo e, è un periodo senz’altro coinvolgente. Diciamo pure emozionante, perché da Natale in poi le occasioni di veder nevicare si sono moltiplicate. Il quadroclimatico è diventato invernale, c’è poco da dire, che poi su alcune regioni abbia fatto più freddo e che su altre abbia nevicato di più, lo sappiamo. L’Italia si allunga sui meridiani ed è circondata dal mare, indi per cui morfologia e orografia creano tutta una serie di micro-climi che rendono il nostro Paese unico nel suo genere. Chi nutriva dubbi sulla bontà dell’Inverno dovrà ricredersi. L’atmosfera prometteva battaglia e così è stato, prometteva freddo a partire da Natale e così è stato. Ora promette altro freddo, altre nevicate, altre situazioni invernali. ...

