Manchester United, Golden Boy Rashford: l'asso dei Red Devils vale più di Mbappè e Haaland (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il valore di Marcus Rashford schizza alle stelle.150 milioni di sterline. Questo il clamoroso prezzo che - a detta dei sondaggi effettuati dal CIES Football Observatory - renderebbe il giovane centravanti del Manchester United il giocatore più prezioso al mondo. Un primato certamente non indifferente, considerate le cifre che sempre più frequentemente circolano sul mercato. Un'analisi che tiene conto, non solo delle prestazioni sul campo dei singoli calciatori, ma anche delle situazioni contrattuali, fisiche e di tutte le dinamiche economiche interne del club di appartenenza. Rashford - in tal senso - è proprio la massima espressione dell'evidente ascesa dei Red Devils in questo inizio di stagione, condivisori del primato in Premier League insieme al Liverpool.

