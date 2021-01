L’Isola dei Famosi resta in Honduras. Ecco quando inizia (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il reality show condotto da Ilary Blasi rimarrà alle Honduras e inizierà a marzo su Canale 5 Ancora un paio di mesi per una nuova avventura televisiva. Si tratta del reality condotto da Ilary Blasi – con la partecipazione di Alvin – che aprirà i battenti a partire da marzo 2021, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. Il cast si sta formando: il primo nome che salta fuori dal team che sta organizzando il programma è quello di Asia Argento, e piano piano altri nomi si stanno aggiungendo. Asia Argento sulla sua partecipazione al reality, non ha né smentito né confermato la notizia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) Il programma partirà subito dopo Sanremo e il GF Vip. Quindi dovrebbe partire o lunedì 8 o lunedì 15 marzo 2021 e andrà in onda sino a maggio. La produzione aveva pensato ad altri luoghi ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il reality show condotto da Ilary Blasi rimarrà allee inizierà a marzo su Canale 5 Ancora un paio di mesi per una nuova avventura televisiva. Si tratta del reality condotto da Ilary Blasi – con la partecipazione di Alvin – che aprirà i battenti a partire da marzo 2021, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. Il cast si sta formando: il primo nome che salta fuori dal team che sta organizzando il programma è quello di Asia Argento, e piano piano altri nomi si stanno aggiungendo. Asia Argento sulla sua partecipazione al reality, non ha né smentito né confermato la notizia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) Il programma partirà subito dopo Sanremo e il GF Vip. Quindi dovrebbe partire o lunedì 8 o lunedì 15 marzo 2021 e andrà in onda sino a maggio. La produzione aveva pensato ad altri luoghi ...

