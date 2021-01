Laura Chiatti: “Sarà una Befana davvero speciale”, la sua confessione (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sarà una Befana davvero speciale questa che sta per affrontare la popolare attrice di Castiglione del Lago Laura Chiatti: stasera Sarà ospite del programma di Rai Uno “I Soliti Ignoti”. Il programma che deciderà il vincitore della Lotteria Italia. I dettagli Befana davvero speciale quella del 2021 per Laura Chiatti che stasera, 6 gennaio, Sarà ospite di Amadeus nel popolare programma di Rai Uno “I Soliti Ignoti”. Il programma che assegnerà i milioni della Lotteria Italia. Laura Chiatti manca da tantissimo tempo dal piccolo schermo. L’ultimo programma a cui ha partecipato è stato “Braccialetti Rossi”, anno domini 2015. ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 6 gennaio 2021)unaquesta che sta per affrontare la popolare attrice di Castiglione del Lago: staseraospite del programma di Rai Uno “I Soliti Ignoti”. Il programma che deciderà il vincitore della Lotteria Italia. I dettagliquella del 2021 perche stasera, 6 gennaio,ospite di Amadeus nel popolare programma di Rai Uno “I Soliti Ignoti”. Il programma che assegnerà i milioni della Lotteria Italia.manca da tantissimo tempo dal piccolo schermo. L’ultimo programma a cui ha partecipato è stato “Braccialetti Rossi”, anno domini 2015. ...

Befana speciale questa che sta per affrontare la popolare Laura Chiatti: stasera sarà ospiti del programma di Rai Uno "I Soliti Ignoti" ...

Lotteria Italia, biglietti ed estrazione in televisione durante i «Soliti ignoti» con Amadeus

Anche quest’anno, il 6 gennaio, torna in prima serata dalle 20.35, l’appuntamento con lo show di Rai Uno. Primo premio da 5 milioni di euro ...

Anche quest'anno, il 6 gennaio, torna in prima serata dalle 20.35, l'appuntamento con lo show di Rai Uno. Primo premio da 5 milioni di euro