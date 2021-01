Juventus, ansia Covid: ma l’ASL interverrà solo in un caso (Di mercoledì 6 gennaio 2021) In casa Juventus c’è l’ansia legata al Covid-19. Oggi la squadra si sottoporrà a nuovi tamponi, con l’ASL pronta a bloccare la trasferta di Milano Dopo le positività di Alex Sandro e Cuadrado, ieri sera la Juventus si è sottoposta di nuovo al test e i risultati saranno noti stamattina. Soltanto allora Pirlo diramerà l’elenco dei convocati che saliranno a bordo del pullman diretto a Milano per la sfida con il Milan. E un ultimo giro di tamponi rapidi sarà effettuato nel primo pomeriggio per preservare la salute di tutti. Secondo La Gazzetta dello Sport, se dovessero esserci nuovi casi e venisse confermato un focolaio non controllato, allora la ASL, per la sicurezza dei giocatori stessi, sarebbe costretta a intervenire e bloccare la trasferta. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) In casac’è l’legata al-19. Oggi la squadra si sottoporrà a nuovi tamponi, conpronta a bloccare la trasferta di Milano Dopo le positività di Alex Sandro e Cuadrado, ieri sera lasi è sottoposta di nuovo al test e i risultati saranno noti stamattina. Soltanto allora Pirlo diramerà l’elenco dei convocati che saliranno a bordo del pullman diretto a Milano per la sfida con il Milan. E un ultimo giro di tamponi rapidi sarà effettuato nel primo pomeriggio per preservare la salute di tutti. Secondo La Gazzetta dello Sport, se dovessero esserci nuovi casi e venisse confermato un focolaio non controllato, allora la ASL, per la sicurezza dei giocatori stessi, sarebbe costretta a intervenire e bloccare la trasferta. Leggi su Calcionews24.com

L’autorità sanitaria: «In caso di focolaio niente trasferta». La partita: Pirlo sulla gara, da grande ex: «A San Siro per fare noi il gioco». In serata si era diffusa la notizia di altre positività, m ...

L'autorità sanitaria: «In caso di focolaio niente trasferta». La partita: Pirlo sulla gara, da grande ex: «A San Siro per fare noi il gioco». In serata si era diffusa la notizia di altre positività, m ...