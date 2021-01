Il golpe di Trump di Luca Telese

Leggi su tpi

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Capitol Hill nelle mani dei rivoltosi. La certificazione del voto sospesa. Una donna morta e alcuni feriti negli scontri, armi nelle mani dei “Proud boys” che passeggiano sulle scalinate della democrazia americana, mentre gli occhi del mondo restano incollati a una diretta di cui nessuno può prevedere l’esito finale. Non è il quarto episodio di “Attacco al potere”, o una nuova serie distopica di Netflix: sta accadendo, e sta accadendo adesso. Joe Biden ha parlato, ma il suo è stato un discorso debole, probabilmente frenato da preoccupazione e prudenza, farcito di citazioni senza sangue e mezze frasi retoriche. Donaldha fatto un breve video, pieno di ambiguità, in cui ha ribadito che le elezioni non sono regolari, ma dove ha chiesto si suoi fan di “restare pacifici”. Non lo ha preso sul serio nessuno, ovviamente. “Ilismo” sopravvive alla ...