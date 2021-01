Fonseca: “Stiamo bene, anche chi gioca meno rende al massimo” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Crotone per 3-1. Queste le sue parole: “La squadra sta giocando bene con questo modulo, non ho necessità di cambiare ma in futuro potremmo vedere Mayoral e Dzeko insieme. Per noi l’importante sono i tre punti, vincere tutte le partite e non importa quale sia l’avversario. Sono contento perchè anche chi gioca meno si fa trovare pronto e sono soddisfatto. Con l’Inter sarà una partita diversa ma giocheremo per vincere come abbiamo fatto con tutte le altre grandi squadre. Auguriamo a De Sanctis che torni presto, l’intervento è andato bene. Mkhitaryan? E’ uno dei più intelligenti che ho allenato, sa trovare gli spazi come pochi”. Foto: Sito Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il tecnico della Roma, Paulo, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Crotone per 3-1. Queste le sue parole: “La squadra standocon questo modulo, non ho necessità di cambiare ma in futuro potremmo vedere Mayoral e Dzeko insieme. Per noi l’importante sono i tre punti, vincere tutte le partite e non importa quale sia l’avversario. Sono contento perchèchisi fa trovare pronto e sono soddisfatto. Con l’Inter sarà una partita diversa ma giocheremo per vincere come abbiamo fatto con tutte le altre grandi squadre. Auguriamo a De Sanctis che torni presto, l’intervento è andato. Mkhitaryan? E’ uno dei più intelligenti che ho allenato, sa trovare gli spazi come pochi”. Foto: Sito Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

