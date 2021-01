DualSense di PS5 bianco non vi convince? Con ColorWare potete personalizzare il controller con i vostri colori preferiti

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Una delle principali critiche mosse a PS5 al momento del lancio riguarda la sua combinazione diine nero con i fan che desiderano più opzioni sia per la console che per il. A tal proposito,offre ora un modo perilnext-gen con varivi consentirà di scegliere tra una varietà diindipendentemente dal corpo (la parte bianca del), dal centro (la parte nera), dai pulsanti e dal trackpad. Il corpo, la parte centrale e il trackpad possono averemetallici opachi o lucidi, mentre i pulsanti hanno solo opzioni di finitura lucida.anche far incidere il testo ...

spaziogames : Sbizzarritevi con i colori! #DualSense - Eurogamer_it : #PS5: ColorWare vi permette di personalizzare il vostro #DualSense. - misteruplay2016 : PS5: crea il tuo DualSense personalizzato grazie a ColorWare - Multiplayerit : Xbox Series X|S: caratteristiche del DualSense PS5 nei prossimi controller Microsoft? - Multiplayerit : PS5: crea il tuo DualSense personalizzato grazie a ColorWare -

Ultime Notizie dalla rete : DualSense PS5

Una delle principali critiche mosse a PS5 al momento del lancio riguarda la sua combinazione di colori in bianco e nero con i fan che desiderano più opzioni sia per la console che per il controller Du ...Non tutti amano il colore bianco di PS5, ma già da ora potete sbizzarrirvi a modificare quello di DualSense a piacimento. Sappiamo che la tinta scelta da Sony per la sua PlayStation 5 non ha reso ...