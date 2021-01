Dayane Mello choc: "Ho tentato il suicidio" - (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Novella Toloni La modella brasiliana si è lasciata andare a confessioni private toccanti parlando con Mario di alcuni momenti bui della sua vita "Avevo voglia di morire, di non vivere più". Dayane Mello ha gettato la maschera, svelando il suo volto più fragile e confessando di aver più volte pensato di togliersi la vita. La bella brasiliana si è lasciata andare a confessioni private e dolorose con Mario Ermito durante una chiacchierata a bordo piscina a tu per tu con l'attore. Non è la prima volta che Dayane Mello parla della sua infanzia difficile e della vita vissuta in Brasile, quando il mondo della moda non l'aveva ancora resa celebre. Con Mario, però, Dayane è riuscita ad aprirsi come mai aveva fatto fino ad ora, raccontando alcuni dei momenti più difficili della sua ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Novella Toloni La modella brasiliana si è lasciata andare a confessioni private toccanti parlando con Mario di alcuni momenti bui della sua vita "Avevo voglia di morire, di non vivere più".ha gettato la maschera, svelando il suo volto più fragile e confessando di aver più volte pensato di togliersi la vita. La bella brasiliana si è lasciata andare a confessioni private e dolorose con Mario Ermito durante una chiacchierata a bordo piscina a tu per tu con l'attore. Non è la prima volta cheparla della sua infanzia difficile e della vita vissuta in Brasile, quando il mondo della moda non l'aveva ancora resa celebre. Con Mario, però,è riuscita ad aprirsi come mai aveva fatto fino ad ora, raccontando alcuni dei momenti più difficili della sua ...

fanpage : 'A sedici anni ho preso tutte le medicine per morire'. Il drammatico racconto di Dayane. - trash_italiano : La pagina brasiliana Hugo Gloss, che conta 16,8 milioni di followers, ha lanciato un appello per supportare Dayane… - GrandeFratello : Dayane e Stefania si scontrano: 'Io ho capito chi sei, con me non attacca...' #GFVIP - 24McCartney : @eliscimmiotta E non è Dayane Mello - ilgiornale : Dayane Mello si è lasciata andare a confessioni private toccanti parlando con Mario di alcuni momenti bui della sua… -