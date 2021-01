Crotone-Roma 1-3: prima doppietta in Serie A per Mayoral (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Crotone-Roma 1-3. I giallorossi escono vittoriosi dalla trasferta all’Ezio Scida nella gara valida per la 16° giornata di campionato di Serie A. La Roma, grazie ai 3 punti conquistati, consolida la terza posizione a quota 33 punti, mentre il Crotone è sempre più fanalino di coda. Cos’è successo nel primo tempo? Fonseca ha deciso di preservare Dzeko, non al meglio, e ha schierato dal primo minuto Borja Mayoral supportato da Carles Perez e Mkhitaryan. Confermato Villar a centrocampo accanto a Cristante. Stroppa ha optato per la coppia d’attacco Simy-Messias, mentre in difesa spazio a Cuomo. Passano solamente 8 minuti all’Ezio Scida e la Roma passa in vantaggio con Borja Mayoral. Mlhitaryan mette in mezzo un pallone che l’attaccante deve solo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 6 gennaio 2021)1-3. I giallorossi escono vittoriosi dalla trasferta all’Ezio Scida nella gara valida per la 16° giornata di campionato diA. La, grazie ai 3 punti conquistati, consolida la terza posizione a quota 33 punti, mentre ilè sempre più fanalino di coda. Cos’è successo nel primo tempo? Fonseca ha deciso di preservare Dzeko, non al meglio, e ha schierato dal primo minuto Borjasupportato da Carles Perez e Mkhitaryan. Confermato Villar a centrocampo accanto a Cristante. Stroppa ha optato per la coppia d’attacco Simy-Messias, mentre in difesa spazio a Cuomo. Passano solamente 8 minuti all’Ezio Scida e lapassa in vantaggio con Borja. Mlhitaryan mette in mezzo un pallone che l’attaccante deve solo ...

