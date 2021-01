Crisi di governo, Salvini: “Esecutivo di inetti. Noi pronti a tornare in piazza” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Roma, 6 gen – “Stiamo lavorando contro il governo in Parlamento, siamo pronti a tornare in piazza, in maniera educata e ordinata, ma non possiamo ancora stare in balia di Conte, Renzi, De Micheli, Zingaretti“. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, tuona contro l’Esecutivo giallofucsia in diretta su Facebook. La Crisi di governo è d’altronde sempre più evidente, con Renzi che continua a incalzare Conte. Il numero uno di Italia Viva ha rifiutato l’offerta di rimpasto gentilmente messa sul piatto del primo ministro e a questo punto è sempre più chiaro l’obiettivo dell’ex premier: le dimissioni di Conte. Non sembra dunque volere qualche poltrona di peso in più, ma come ribadito ieri al Corriere della Sera punta a far passare la sua linea su diversi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Roma, 6 gen – “Stiamo lavorando contro ilin Parlamento, siamoin, in maniera educata e ordinata, ma non possiamo ancora stare in balia di Conte, Renzi, De Micheli, Zingaretti“. Così il leader della Lega, Matteo, tuona contro l’giallofucsia in diretta su Facebook. Ladiè d’altronde sempre più evidente, con Renzi che continua a incalzare Conte. Il numero uno di Italia Viva ha rifiutato l’offerta di rimpasto gentilmente messa sul piatto del primo ministro e a questo punto è sempre più chiaro l’obiettivo dell’ex premier: le dimissioni di Conte. Non sembra dunque volere qualche poltrona di peso in più, ma come ribadito ieri al Corriere della Sera punta a far passare la sua linea su diversi ...

