Contanti addio | Covid e Cashback fanno vincere in anticipo i pagamenti elettronici

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) I più estremisti nelle previsioni dicono che, di carta, resteranno solo i soldi del Monopoli. Non sarà così per la maggior parte degli economisti. È certo però che il cash sta perdendo terreno e presto i pagamenti elettronici potrebbero sorpassare quelli fatti in contanti. Già nel 2021 potrebbero perdere un primato che, una previsione degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano riportata dal Sole24ore, dava alle banconote fino al 2022.