Calciomercato Inter, PSG pista viva per Eriksen. E Pochettino non smentisce (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Calciomercato Inter: i nerazzurri devono vendere Christian Eriksen e la pista che porta al PSG è ancora in piedi In questa finestra di Calciomercato invernale, l’Inter ha un grande obiettivi: quello di cedere Christian Eriksen. Il danese, dopo un solo anno in nerazzurro, è già fuori dalla scacchiere di Conte ed è pronto ad andare via. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per l’ex Tottenham la pista PSG è ancora viva; con l’allenatore Pochettino, che lo ha avuto proprio ai tempi degli Spurs, che in conferenza stampa non ha smentito l’Interesse. L’Inter, però, ha un diktat: Eriksen sarà ceduto senza nessun incentivo sullo stipendio. L’intenzione ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021): i nerazzurri devono vendere Christiane lache porta al PSG è ancora in piedi In questa finestra diinvernale, l’ha un grande obiettivi: quello di cedere Christian. Il danese, dopo un solo anno in nerazzurro, è già fuori dalla scacchiere di Conte ed è pronto ad andare via. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per l’ex Tottenham laPSG è ancora; con l’allenatore, che lo ha avuto proprio ai tempi degli Spurs, che in conferenza stampa non ha smentito l’esse. L’, però, ha un diktat:sarà ceduto senza nessun incentivo sullo stipendio. L’intenzione ...

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Inter, nessuna offerta ufficiale per Eriksen Ajax e Wolves parlano con l'entourage del danese… - DiMarzio : #Inter, contatti con gli agenti di Eder - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Inter, contatti con gli agenti di Eder Possibile il ritorno dallo Jiangsu #SkyCalciomercato… - passione_inter : Mercato - Inter in cerca di un attaccante: Gervinho il preferito, Eder non scalda - - passione_inter : GdS - Inter, Pochettino apre ad Eriksen: possibile lo scambio con Paredes - -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Calciomercato Inter, ultimissime news in tempo reale live passioneinter.com Sky - Roma, si ferma anche Dzeko! In dubbio per la sfida con il Crotone

La decisione ci sarà domani Come riportato da Sky Sport, il bosniaco ha avuto un risentimento muscolare ed è in dubbio per il Crotone. Dopo Osimhen, Lukaku e Immobile si ferma anche Edin Dzeko. L'atta ...

Calciomercato Inter, PSG pista viva per Eriksen. E Pochettino non smentisce

Calciomercato Inter: i nerazzurri devono vendere Christian Eriksen e la pista che porta al PSG è ancora in piedi In questa finestra di calciomercato invernale, l’Inter ha un grande obiettivi: quello d ...

La decisione ci sarà domani Come riportato da Sky Sport, il bosniaco ha avuto un risentimento muscolare ed è in dubbio per il Crotone. Dopo Osimhen, Lukaku e Immobile si ferma anche Edin Dzeko. L'atta ...Calciomercato Inter: i nerazzurri devono vendere Christian Eriksen e la pista che porta al PSG è ancora in piedi In questa finestra di calciomercato invernale, l’Inter ha un grande obiettivi: quello d ...