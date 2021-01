Cagliari-Benevento 1-2 | Diretta | Tuia porta in vantaggio gli ospiti (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il Cagliari ospita il Benevento nel lunch match della 16a giornata di Serie A. Rigore annullato dal VAR agli ospiti. Al 20’ sblocca Joao Pedro su assist di Pavoletti. Cagliari-Benevento… L'articolo Cagliari-Benevento 1-2 Diretta Tuia porta in vantaggio gli ospiti proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ilospita ilnel lunch match della 16a giornata di Serie A. Rigore annullato dal VAR agli. Al 20’ sblocca Joao Pedro su assist di Pavoletti.… L'articolo1-2ingliproviene da Meteoweek.com.

CarolRadull : Today's SERIE A Fixtures Cagliari vs Benevento 2.30pm Atalanta vs Parma 5pm Bologna vs Udinese 5pm Crotone vs R… - TodoDeporte_100 : ?? Serie A ???? ?? Jornada 16 ?? Gol de Tuia (BEN) ? 44’ Primer tiempo Cagliari 1-2 Benevento - palpitesfutbol : GOOL DO(A) Benevento! Cagliari [1] x [2] Benevento Campeonato Italiano 1ª - 2020/2021 - 16ª Rodada 44 minuto(s) - antonio18c1 : @giovannibrenteg il calcio 'pulito' ha segnato Sau ex Cagliari a Cragno ex Benevento... - kicker_ITA : Cagliari Calcio - Benevento Calcio 1:2 Tor: Alessandro Tuia (44.) #CAG -