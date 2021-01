Auguri befana 2021, frasi buona Epifania/ “Tocca a Conte decidere se puoi uscire” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Auguri befana 2021, frasi buona Epifania: non possono mancare, in questo duro periodo che stiamo vivendo, i riferimenti alla pandemia in corso Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 6 gennaio 2021): non possono mancare, in questo duro periodo che stiamo vivendo, i riferimenti alla pandemia in corso

RubiniEnzo : Tanti auguri per una Buona Epifania, sperando che la Befana porti solo dolcetti, amore e felicità #Epiphany #Befana2021 - GgolfariGiulia : Tanti auguri.... I dolci della befana, tante ricette tipiche e la prima è proprio quella del carbone… - Ingestibile_ : Gli auguri per la befana nel 2021 veramente non - Labellapassante : RT @lasvampitella: Quando scrivete auguri befana dovremmo ridere? È come se dicessimo auguri coglione ma tutto l'anno. - scaporrelli : RT @Lauroraluce: Ti faccio gli auguri per la Epifania, che non sono riferiti alla “Befana”, ma al dono dei re Magi ?? ti auguro di avere una… -