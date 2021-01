About a Boy - Un ragazzo: la scena con Hugh Grant che fu girata di "nascosto" (Di giovedì 7 gennaio 2021) Hugh Grant non sapeva di essere ripreso dai registi durante quella che è diventata una delle scene più celebri di About a Boy - Un ragazzo. Una delle scene più celebri di About a Boy - Un ragazzo fu girata di nascosto: Hugh Grant non sapeva di essere ripreso. La sequenza in questione è quella in cui Will, riflesso nello specchio, appare abbattuto e depresso agli occhi dello spettatore. I registi, Paul e Chris Weitz, notarono che l'attore si diresse verso uno specchio durante una pausa con un'aria molto depressa, come se fosse preoccupato per la sua performance. Decisero di seguirlo e incominciarono subito a riprenderlo senza che lui se ne accorgesse. La pellicola è tratta dal best seller omonimo di Nick Hornby che nel ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 gennaio 2021)non sapeva di essere ripreso dai registi durante quella che è diventata una delle scene più celebri dia Boy - Un. Una delle scene più celebri dia Boy - Unfudinon sapeva di essere ripreso. La sequenza in questione è quella in cui Will, riflesso nello specchio, appare abbattuto e depresso agli occhi dello spettatore. I registi, Paul e Chris Weitz, notarono che l'attore si diresse verso uno specchio durante una pausa con un'aria molto depressa, come se fosse preoccupato per la sua performance. Decisero di seguirlo e incominciarono subito a riprenderlo senza che lui se ne accorgesse. La pellicola è tratta dal best seller omonimo di Nick Hornby che nel ...

schnitzlerrr : Preferirei vedere About a boy su Rete4 anziché un talk politico. - cinemaniaco_fb : ?????????????? About a Boy - Un ragazzo: la scena con Hugh Grant che fu girata di 'nascosto' - lilvmochjk : fun fact about my relationship with boy with luv: è stato il primo mv che ho visto quanto ho iniziato a stannare i… - ilbassottoSC : Ma Rete4 che mi fa a mezzanotte About A Boy? Non lo meritate ?? - rendezv0vz : PDDIO ABOUT THE BOY NON LA SENTO DA UNA VITA -

Ultime Notizie dalla rete : About Boy About a Boy – Un ragazzo: anticipazioni del 7 gennaio Bellacanzone Basket, Trieste sgomma nel finale e Reggio Emilia va k.o.

Nel recupero di campionato, l’Allianz trascinata da Fernandez (10 punti e 10 assist) piega gli emiliani e resta in corsa per l’accesso alle Final Eight. Targa a Cavaliero per le 600 gare in A ...

Vicenza: Mancini da seguire con attenzione

Come evidenziato dai colleghi di Trivenetogoal, lunedì sera al Rigamonti di Brescia si è scritto un pezzo di storia biancorossa.

Nel recupero di campionato, l’Allianz trascinata da Fernandez (10 punti e 10 assist) piega gli emiliani e resta in corsa per l’accesso alle Final Eight. Targa a Cavaliero per le 600 gare in A ...Come evidenziato dai colleghi di Trivenetogoal, lunedì sera al Rigamonti di Brescia si è scritto un pezzo di storia biancorossa.