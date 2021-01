Sunlight è il nuovo gioco di Krillbite Studios creatori di Among the Sleep e ha una data di uscita

Leggi su eurogamer

(Di martedì 5 gennaio 2021), studio di sviluppo che ha creatothee Mosaic, sono orgogliosi di annunciare attraverso un comunicato stampa che lanceranno il loro nuovissimo titolo,, su Steam dal 14 gennaio. Descritto come un sequel indiretto del loro acclamatodel 2013 "The Plan",è un'altra breve esperienza amorevolmente realizzata dal pluripremiato studio norvegese. Ispirato al lavoro del famoso artista norvegese Edvard Munch,si svolge in una foresta suggestiva e meravigliosa. I giocatori saranno invitati ad esplorare l'ambiente circostante in prima persona mentre la storia si svolge intorno a loro attraverso una voce fuori campo. Con atmosfere lussureggianti disegnate a mano, musica d'impatto, doppiatori ...