Spostamenti | visite ad amici o parenti | negozi | cosa si può fare e cosa no dal 7 al 15 gennaio

Leggi su tpi

(Di martedì 5 gennaio 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri il nuovo decreto sulle restrizioni valide dopo l’Epifania, che resterà in vigore fino al 15, quando dovrà essere approvato un nuovo Dpcm. Il decreto proroga il divieto di spostamento tra le Regioni (anche quelle in fascia gialla) che resterà quindi in vigore per un’altra settimana. Come sempre, sono fatti salvi gli“motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”. Il provvedimento stabilisce una soglia di Rt più bassa per entrare nella fascia arancione e rossa: quando una regione ha l’indice di trasmissibilità pari a 1 entra in fascia arancione, se è pari a 1,25 entra in fascia rossa. Vengono inoltre confermati per tutto il periodo il coprifuoco alle 22 e la deroga che consente a due persone di andare a trovaree ...